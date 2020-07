Si rifiuta di indossare la mascherina e aggredisce un commesso. La polizia lo rintraccia e gli spara (Di sabato 18 luglio 2020) Gli agenti di polizia hanno sparato a un uomo di 73 anni dopo essersi rifiutato di indossare la mascherina in un supermercato. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, sembra che l’uomo abbia aggredito un commesso in un negozio di Minden, nell’Ontario (Canada). Il dipendente dell’esercizio commerciale aveva chiesto al 73enne di indossare la mascherina, … L'articolo Si rifiuta di indossare la mascherina e aggredisce un commesso. La polizia lo rintraccia e gli spara NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Rifiuta di indossare la mascherina in treno: arrestato

Anche di fronte alle insistenze del personale a bordo, l'uomo, di origini tunisine, non ha voluto sentire ragioni. E così al capotreno del regionale che stava percorrendo la tratta VeneziaRovigo, non ...

