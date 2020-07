L’esponente della Lega a Modena che scrive «Bye Bye Zaki» (Di sabato 18 luglio 2020) Il post risale a lunedì scorso, quando è stato reso noto dalle autorità egiziane che l’arresto di Patrick Zaki – il ricercatore dell’università di Bologna che è stato portato in carcere il 7 febbraio 2020 – continuerà almeno per altri 45 giorni (per una propaganda politica dissidente nei confronti dell’attuale regime di al-Sisi). L’esponente della segreteria della Lega a Modena Luca Rossi si è espresso con queste parole: «Esistono Paesi seri come l’Egitto che non si lasciano condizionare dalle ong. Bye Bye Zaki». LEGGI ANCHE > Indovinate di che partito sono i politici che non hanno votato per la cittadinanza onoraria di Patrick Zaki? Luca Rossi, il ... Leggi su giornalettismo

