L’antipasto croccante: le frittelle di patate e cipolle (Di sabato 18 luglio 2020) L’antipasto croccante: le frittelle di patate e cipolle. Il piatto che ti presentiamo oggi è un antipasto sfizioso e divertente da preparare. Si tratta di gustosissime frittelle alle patate e cipolle, ottime per tutta la famiglia e per quasi tutte le occasioni. Possono andar bene anche come contorno per un secondo di carne o di pesce e possono funzionare da utile espediente per convincere i bambini a mangiare le verdure. La loro doratura e il loro profumo sono irresistibili. Si possono servire ben calde, ma vanno bene anche a temperatura ambiente, per esempio in un buffet freddo, come deliziosi stuzzichini. Ma vediamo più da vicino come si preparano. L’antipasto croccante: le frittelle di ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : L’antipasto croccante Pizzette fritte con sugo all'amatriciana Gambero Rosso