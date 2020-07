Incontro Conte, Merkel e Macron. 'Veto Olanda non è incrollabile' (Di sabato 18 luglio 2020) 'Ci sono delle divergenze, ma l'Italia non accetta compromessi e il Veto dell'Olanda non è incrollabile' ha detto il presidente del consiglio a tarda sera. Colloquio di un ora del premier con la ... Leggi su tg.la7

NicolaPorro : Meno male che l’incontro tra #Conte e #Rutte era andato bene, nuovo muro dell’Olanda sul #recoveryfund. Intanto il… - fattoquotidiano : Recovery fund, incontro Merkel-Conte. La cancelliera: “Arriveremo a un accordo. Dagli italiani straordinaria discip… - fattoquotidiano : Aspi, l’ultimatum di Conte: “All’incontro proposte inaccettabili. Non possiamo più regalare soldi” - Cuoredifango : RT @NicolaPorro: Meno male che l’incontro tra #Conte e #Rutte era andato bene, nuovo muro dell’Olanda sul #recoveryfund. Intanto il ministr… - andrearosselli : I have a dream: Conte che termina l'incontro con l'olandese dicendogli 'mò te faccio er cucchiaio'. Con lo stesso finale. #Olanda -