Formula 3, GP Ungheria: macchina in fiamme in gara, bandiera rossa (VIDEO) (Di sabato 18 luglio 2020) Tracciato bagnato, contatti al via e infine un propulsore a fuoco. Succede di tutto al Gran Premio d’Ungheria della Formula 3 con la gara fermata dopo una manciata di giri. Il propulsore della vettura di Liam Lawson, pilota neozelandese, ha preso fuoco e ha forzato i commissari all’intervento in pista per ripulire la scia d’olio. Le immagini fanno paura ma fortunatamente non c’è stato alcun problema né per il pilota né per i rivali in pista. bandiera rossa. Leggi su sportface

SkySportF1 : Le ipotesi sulle novità che dovrebbero essere presenti sulla SF1000 in Ungheria #HungarianGP #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : Che tipo di lavoro è stato svolto dalla @ScuderiaFerrari nelle libere ?? Promossi e rimandati della giornata di oggi… - SkySportF1 : Sul bagnato la Ferrari torna in vetta con Seb (?? #FP2) Sette piloti senza tempo, #Leclerc 10° I risultati ?… - sportface2016 : VIDEO #HungarianGP | Bandiera rossa nella gara di #Formula3, propulsore in fiamme nella vettura di #Lawson - Alemolari3 : Una storia piena di avventura, 'c'era una volta la formula 3 in Ungheria...' #SkyMotori -