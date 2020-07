Consiglio europeo in stallo, riunione ristretta a 7 con Conte, Merkel, Macron, Sanchez e Rutte (Di sabato 18 luglio 2020) Riprendono sabato alle 11 i negoziati del Consiglio europeo straordinario che cerca un accordo sul Recovery Fund il prossimo bilancio dell’Ue 2021-2027. Le opposizioni dei Paesi nordici e in particolare dell’Olanda non permettono progressi Leggi su corriere

