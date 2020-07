Sword Art Online: Alicization Lycoris: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo Sword Art Online: Fatal Bullet, arriva un nuovo episodio della serie ed oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Sword Art Online Alicization Lycoris, distribuito come sempre da Bandai Namco. Sword Art Online: Alicization Lycoris Recensione Il gioco ripercorre buona parte della terza stagione della serie animata. Nel gioco vestite i panni di Kirito, intrappolato in un mondo virtuale noto come Underworld, in compagnia degli amici Eugeo e Alice. Il team di sviluppo ha preso in considerazione i primi 24 episodi dell’Anime per dare vita al videogioco, lasciando il giocatore di fronte ad un finale aperto che potrebbe essere esteso con un sequel o DLC. Come ... Leggi su gamerbrain

