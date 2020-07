Sondaggi, Supermedia della settimana. Scossa per i 5S, ormai è un testa a testa (Di venerdì 17 luglio 2020) Le intenzioni di voto di questa settimana, che riprendiamo dalla Supermedia Youtrend per Agi la quale stila la classifica sulla base delle medie ponderate dei Sondaggi nazionali, pongono al primo posto la Lega di Matteo Salvini, che in perdita di 4 decimi scivola al 25,4%. A dividere il Carroccio dal Partito Democratico, che stazione al 20,4% con una perdita di solo 0,1%, ci sarebbero esattamente 5 punti. La formazione di Giorgia Meloni acquista un +0,5% e sfonda la soglia del 15% posizionandosi a meno di un decimo dal Movimento 5 Stelle al 16%. Mai prima di adesso la distanza tra i due partiti era stata così ristretta. Per quanto riguarda le informazioni sotto il 10% troviamo Forza Italia di Berlusconi che si attesta il 7,2%, Italia Viva al 2,9%, che continua a perdere ... Leggi su ilparagone

