Si risveglia dall’ictus e parla slavo: è la ‘sindrome da accento straniero’ (Di venerdì 17 luglio 2020) Il primo caso in Italia della ‘sindrome da accento straniero‘ è stato registrato in un paziente che, risvegliato dopo una lesione cerebrale, ha iniziato a parlare in italiano con un accento straniero, nella fattispecie quello slavo. Colpito un 50enne italiano circa tre anni fa e studiato dal team guidato da Konstantinos Priftis del Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova. In tutta la letteratura medica sull’argomento, dal 1800 a oggi, su 115 casi si contano 112 pazienti con lesione all’emisfero cerebrale sinistro con insorgenza di sindrome da accento straniero al risveglio, di cui solo 3 persone colpite da ictus all’emisfero cerebrale destro sempre con sindrome da accento straniero al risveglio. ... Leggi su giornalettismo

repubblica : Si risveglia dall'ictus e parla italiano con accento straniero [aggiornamento delle 12:27] - repubblica : Si risveglia dall'ictus e parla italiano con accento straniero - SmorfiaDigitale : Si risveglia dall'ictus e parla italiano con accento straniero - misiagentiles : RT @repubblica: Si risveglia dall'ictus e parla italiano con accento straniero - aderenzis1 : Si risveglia dall'ictus e parla italiano con accento straniero -

Ultime Notizie dalla rete : risveglia dall’ictus Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net