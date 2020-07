Roma, ‘cucina da incubo’, numerose feci di topo e alimenti senza tracciabilità: chiuso un noto ristorante (Di venerdì 17 luglio 2020) Gli agenti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, nella serata di mercoledì scorso, unitamente agli agenti del Reparto Mobile, agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e a ispettori della A.S.L. Roma 2 -Servizi Igiene alimenti Nutrizione-, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, inclusivo di un alto impatto antiprostituzione e di controlli ad esercizi pubblici. Roma, controlli a tappeto, chiuso un noto ristorante Tra i vari locali controllati, un ristorante in via Giacinto Pullino, dove sono state riscontrate irregolarità per la presenza di prodotti sia di origine animale che ittici, tenuti in frigoriferi privi della tracciabilità, della etichettatura nonché della data ... Leggi su ilcorrieredellacitta

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, ‘cucina da incubo’, numerose feci di topo e alimenti senza tracciabilità: chiuso un noto ristorante - CorriereCitta : Roma, ‘cucina da incubo’, numerose feci di topo e alimenti senza tracciabilità: chiuso un noto ristorante - Souvenirviaggio : Stai progettando un viaggio a #ROMA e vuoi sapere tutti i piatti tipici da non perdere? ?? Oppure, ti piacerebbe sco… - CinqueNews : Roma, aggredisce la moglie con un coltello da cucina. Arrestato un 43enne - LuciaMosca1 : (Roma, aggredisce la moglie con un coltello da cucina: arrestato) Segui su: La Notizia - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ‘cucina Roma, la battaglia sul bis di Raggi: Zingaretti a caccia di un candidato Corriere della Sera