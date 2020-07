Panico in piazza San Carlo: confermati i 10 anni ai colpevoli (Di venerdì 17 luglio 2020) Panico in piazza San Carlo, confermati i 10 anni per i quattro responsabili. Il gesto di procurato allarme, del tutto gratuito e finalizzato al divertimento, portò al ferimento di oltre 1.500 persone ma soprattutto alla morte di due donne. Panico in piazza San Carlo, sono state confermate le condanne da 10 anni per i quattro … L'articolo Panico in piazza San Carlo: confermati i 10 anni ai colpevoli proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LaStampa : Sono stati condannati a oltre dieci anni di carcere i ragazzi della banda dello spray che la sera del 3 giugno 2017… - fattoquotidiano : Piazza San Carlo, confermata in appello la condanna a 10 anni per i 4 ragazzi accusati di aver scatenato il panico… - Agenzia_Ansa : Fatti di piazza S.Carlo a #Torino confermata la condanna per omicidio alla banda dello spray. Usarono spray al pepe… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Piazza San Carlo, confermata in appello la condanna a 10 anni per i 4 ragazzi accusati di aver scatenato il panico con… - Dome689 : Piazza San Carlo, confermata in appello la condanna a 10 anni per i 4 ragazzi accusati di aver scatenato il panico… -