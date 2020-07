Militem Ferox con interni Alcantara (Di venerdì 17 luglio 2020) Ferox è un veicolo off-road sviluppato ed elaborato sulla base della Jeep Wrangler JL Unlimited dal marchio automobilistico italiano Militem, produttore di autoveicoli premium che uniscono allo stile e al design italiani la tecnologia e la potenza americane. Leggi su ecodibergamo

Ruote_in_Pista : Militem sceglie Alcantara per il SUV Ferox - QuotidianoMotor : Jeep Wrangler Militem Ferox: gli interni rifiniti in Alcantara - motoblog : Jeep Wrangler Militem Ferox: gli interni rifiniti in Alcantara -

Ultime Notizie dalla rete : Militem Ferox Jeep Wrangler Militem Ferox: gli interni rifiniti in Alcantara Quotidiano Motori MILITEM FEROX sceglie Alcantara

Da diversi anni il brand Alcantara collabora con le più prestigiose aziende automobilistiche del mondo, esaltando la customizzazione degli interni delle vetture più iconiche di sempre, grazie alla sua ...

Militem: nasce la rete di concessionari

Militem, il brand automobilistico luxury premium creato da Hermes Cavarzan, presenta i primi concessionari della rete italiana. Dopo il lancio del marchio avvenuto alla fine del 2017, la presentazione ...

Da diversi anni il brand Alcantara collabora con le più prestigiose aziende automobilistiche del mondo, esaltando la customizzazione degli interni delle vetture più iconiche di sempre, grazie alla sua ...Militem, il brand automobilistico luxury premium creato da Hermes Cavarzan, presenta i primi concessionari della rete italiana. Dopo il lancio del marchio avvenuto alla fine del 2017, la presentazione ...