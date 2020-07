Isoardi, Cuccarini e Ventura fuori dai palinsesti? Lucio Presta rompe il silenzio (Di venerdì 17 luglio 2020) “I conti si faranno alla fine“, scrive Lucio Presta su Twitter a non troppe ore dal fitto chiacchiericcio nato a seguito della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2020/2021. Un commento doveroso per l’agente dello spettacolo intervenuto al seguito del lungo commentare sull’apparente esclusione di numerose conduttrici quali Lorella Cuccarini, Elisa Isoardi e Simona Ventura. palinsesti Rai: al di là delle novità, si notano i grandi “assenti” Della serie: a volte si fanno notare di più le assenze. In tempi di palinsesti Rai di fatto, se sul momento è forte l’entusiasmo per le novità e per le conferme, il giorno dopo tirando le somme si fanno notare soprattutto ... Leggi su thesocialpost

