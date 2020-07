Intesa Sp-UBI: ok da Patto Bresciano a OPS ma aspetta “ritocco” (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – I soci bresciani di UBI , che detengono l’8% del capitale della Banca, sono orientati ad aderire all’OPS di Intesa Sanpaolo ma si aspettano un rilancio. Questo il messaggio che arriva da Franco Polotti, Presidente del Sindacato azionisti, intervistato dal Giornale di Brescia. “Siamo per l’adesione ad Intesa. Ma non vorrei che il nostro percorso venisse banalizzato con un semplice titolo giornalistico perché sarebbe irrispettoso della complessità di una decisione che ha tenuto conto di molti fattori”, ha dichiarato Polotti. “Il Coronavirus e le implicazioni economiche che ne derivano ci impongono una riflessione aggiuntiva: il rischio della strategia stand-alone è ancora accettabile o è aumentato sino al punto da meritare un ripensamento?”, ha ... Leggi su quifinanza

borghi_claudio : @MarcoGaiazzi Ma stimato COSA??? L'opa UBI ha dato un RAPPORTO DI CONCAMBIO CON UN VALORE NOTO ovvero le azioni Int… - Agenzia_Ansa : L'Antitrust autorizza con condizioni l'Ops di Intesa-Sanpaolo su Ubi #ANSA #banche - intesasanpaolo : Dichiarazioni del CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina sull'autorizzazione dell'Antitrust in merito all’Offerta Pub… - nestquotidiano : Intesa-Ubi, Coldiretti-Confapi “Grande banca è #OrgoglioItalia” - eurozoner : RT @MilanoFinanza: Ubi vola, il mercato vede il concambio dell'ops Intesa a 1,80 -