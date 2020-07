F1, due positività al Covid nel Circus: “Non erano presenti in Austria” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Fia e Formula 1 confermano che tra venerdì 10 e giovedì 16 luglio sono stati eseguiti 4.997 test per il Covid-19 su piloti, team e personale. Di questi due persone sono risultate positive: i due individui non erano presenti in Austria“. Attraverso un tweet sul profilo ufficiale ‘F1 Media’, Fia e Formula 1 hanno annunciato le prime due positività al coronavirus nella bolla del Circus. “Le persone contagiate sono state rimosse dalle operazioni e isolate – ha aggiunto la Federazione -. Sono stati individuati i contatti per l’integrità e la trasparenza delle competizioni“. The FIA and Formula 1 can today confirm that between Friday 10th July and Thursday 16th July, 4,997 tests for Covid-19 have been performed on drivers, teams and ... Leggi su sportface

