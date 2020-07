Dodici clan principali ma gruppi 'frammentati' e in continua evoluzione: la mappa della criminalità nella città di Bari (Di venerdì 17 luglio 2020) Una 'frammentarietà strutturale delle consorterie' in parte ridimensionate grazie alle operazioni di Magistratura e Polizia, con uno scenario 'in continua evoluzione, caratterizzato da frequenti ... Leggi su baritoday

baritoday : Dodici clan principali ma gruppi 'frammentati' e in continua evoluzione: la mappa della criminalità nella città di… -

Ultime Notizie dalla rete : Dodici clan Dodici clan principali ma gruppi "frammentati" e in continua evoluzione: la mappa della criminalità nella città di Bari BariToday Inchiesta antidroga, 12 condanne e un’assoluzione in primo grado

Esito del primo grado di giudizio per tredici affiliati al nuovo clan camorristico finalizzato allo spaccio di droga smantellato da una indagine della Squadra Mobile di Benevento, con blitz operativo ...

Una trentina di migranti rintracciati a Leuca. Ed è mistero sullo sbarco

CASTRIGNANO DEL CAPO – Una trentina circa di stranieri è stata rintracciata in tarda serata nei pressi del porto di Santa Maria di Leuca. Ma il numero potrebbe essere più alto. Nelle prossime ore si p ...

Esito del primo grado di giudizio per tredici affiliati al nuovo clan camorristico finalizzato allo spaccio di droga smantellato da una indagine della Squadra Mobile di Benevento, con blitz operativo ...CASTRIGNANO DEL CAPO – Una trentina circa di stranieri è stata rintracciata in tarda serata nei pressi del porto di Santa Maria di Leuca. Ma il numero potrebbe essere più alto. Nelle prossime ore si p ...