De Luca riprende (di nuovo) i cittadini: “Mi capita di incontrare gente senza mascherina che poi mi vede corre a metterla. Ma è per voi, non per me” (Di venerdì 17 luglio 2020) Torna, ancora una volta, sulla questione mascherine il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante l’ultima diretta Facebook. E non manca di tirare le orecchie, di nuovo, ai cittadini. “Mi capita questi giorni di partecipare a delle iniziative. Quando sto per arrivare nessuno con la mascherina, poi mi vedono arrivare e tutti fanno la corsa a metterla, ma non è che dovete fare bella figura con me, ma tutelare la vostra salute”, dice il governatore, ripetendo quando e come bisogna indossarla. L'articolo De Luca riprende (di nuovo) i cittadini: “Mi capita di incontrare gente senza mascherina ... Leggi su ilfattoquotidiano

DIRETTA/ Empoli Entella (risultato 0-0) streaming video DAZN: formazioni, via!

Diretta Empoli Entella streaming video DAZN: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca per la 35^ giornata della Serie B, squadre in campo al Castellani. Diretta Empoli ...

Doc Nelle tue mani, riprese terminate: “Pazzesche”, parla Argentero

Le riprese di Doc Nelle tue mani sono terminate! Gli attori sono tornati sul set di corsa appena è stato possibile e hanno portato a termine la loro missione, come l’ha definita Luca Argentero.

