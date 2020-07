Cursed, su Netflix in streaming da oggi (Di venerdì 17 luglio 2020) Katherine Langford sbarca su Netflix in Cursed, la nuova serie rivisitazione della leggenda arturiana, creata da da Tom Wheeler e Frank Miller. Cursed, la nuova serie tv Netflix con protagonista Katherine Langford, arriva da oggi in streaming sul portale: chiunque stia vivendo con ansia l'attesa per la seconda stagione di The Witcher, o magari si senta orfano di serie tv à la Vikings, potrebbe finalmente avere un po' di pane per i propri denti. Tratta dal libro di Tom Wheeler e Frank Miller, e ideata dagli stessi autori, Cursed è una rivisitazione della leggenda arturiana vista con gli occhi di Nimue (Katherine Lagford), una ragazza con un dono misterioso, destinata a diventare la potente e tragica Dama del Lago. Dopo la morte ... Leggi su movieplayer

tettosaura : RT @3cinematographe: La recensione di #Cursed, la serie #Netflix tratta dal romanzo di Tom Wheeler, illustrato da Frank Miller https://t.co… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Cursed, la recensione: su Netflix il retelling del ciclo arturiano con protagonista la Dama del Lago… - SimoneCaramanno : #smm La nuova serie Netflix Cursed riscrive per l’ennesima volta il ciclo arturiano. Ma sono secoli che l’eroe e i… - DailyNerd_ : Cosa ne pensate di questa serie? #Cursed #Netflix - zazoomblog : Recensione Cursed dal 17 luglio su Netflix la Fantaghirò del 2020? - #Recensione #Cursed #luglio #Netflix -