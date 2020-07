Cagliari-Sassuolo, Zenga: “Contro la Samp non è stata la peggior partita. Nainggolan? Ecco cosa penso” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Cagliari in cerca dei tre punti per dimenticare la disfatta di mercoledì contro la Sampdoria.Walter Zenga, tecnico dei sardi, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Sassuolo in programma domani. Il coach nato a Milano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito a diverse tematiche, partendo dalle condizioni dei singoli: "Il fatto che Radja sia un giocatore importante non lo scopro certo io, a livello tattico, di personalità e di leadership. Senza di lui la squadra deve prendersi più responsabilità, certo. Ora abbiamo una rosa di 14/15 giocatori e con questi bisogna andare avanti fino alla fine. Gaston è entrato discretamente bene a Genova, se capisce che basta dribblarne 4 o 5 va bene lo stesso (sorride). Cigarini e Pellegrini? In ... Leggi su mediagol

