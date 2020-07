AIFF dal 27 luglio al 2 agosto 2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) ... annuario del cinema, e dai giurati Francesco Russo, La Gazzetta dello Spettacolo,, Frenck Coppola, ... Sito Ufficiale: www.arianofilmfestival.it Leggi su rbcasting

Ultime Notizie dalla rete : AIFF dal

Orticalab

Preso atto dell'emergenza da Covid-19 che ha letteralmente stravolto la quotidianità in tutti i settori sociali e non solo, la direzione dell'AIFF ha scelto di passare ... online - i film selezionati ...Il marchio austriaco Project Audio si è sempre distinto tra gli appassionati per la qualità dei suoi giradischi; le elettroniche della serie Box sono note più per le loro piccole dimensioni che per le ...