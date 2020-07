Uno squalo a Londra? L’incredibile avvistamento nel Tamigi (Di giovedì 16 luglio 2020) I londinesi sono convinti che ci sia uno squalo nel Tamigi. Stanno facendo il giro del web alcune foto che sembrano mostrare una pinna grigia che spunta fuori dall’acqua del famosissimo fiume della capitale inglese. Gli avvistamenti del presunto squalo si sono verificati a Westminster, Vauxhall e Hammersmith: i testimoni dell’incredibile anomalia hanno condiviso le foto sui social media, scatenando una valanga di commenti. Pubblicando una foto della pinna, l’utente Yasmin Dan ha scritto su Twitter: “Oggi ho camminato attraverso il centro e ho guardato nel fiume … uno squalo nel Tamigi ??!”. Un altro utente di Twitter, di nome “Cam”, ha risposto affermando di essere “sicuro al 100%” di aver visto una pinna spuntare dal Tamigi, ... Leggi su nonsolo.tv

sciarma : RT @infosec202002: #WikiWikiNews Oggi è tornata a girare sul web la foto di una news riguardante l’attacco di uno squalo a un cavo sottomar… - sixbladeknife57 : Mai uno squalo bianco quando serve. - infosec202002 : #WikiWikiNews Oggi è tornata a girare sul web la foto di una news riguardante l’attacco di uno squalo a un cavo sot… - EremitaMancato : RT @guyfawkes2_0: Mai uno squalo bianco quando serve.... - guyfawkes2_0 : RT @guyfawkes2_0: Mai uno squalo bianco quando serve.... -

Ultime Notizie dalla rete : Uno squalo

Discovery Channel dedicherà uno speciale sugli squali, come fa ogni anno da diverso tempo ormai. E per la ‘Settimana dello Squalo‘ l’emittente statunitense ha pensato a qualcosa di speciale. Si tratta ...LIVORNO — Uno squalo Mako, lungo un metro e pesante circa venti chili, è stato pescato non lontano dall'area marina protetta delle Secche della Meloria. Si tratta di una specie protetta: la Capitaneri ...