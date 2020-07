Sarri Juventus, dall’Inghilterra sicuri: Paratici ha già in mente il successore (Di giovedì 16 luglio 2020) ALLENATORE Juventus – La Juventus è uscita soltanto con un punto nel match di ieri sera del Mapei Stadium contro il Sassuolo. I bianconeri, al termine dei novanta minuti, hanno pareggiato 3-3 contro i neroverdi e non sono mancate le critiche a Sarri. Il tecnico toscano adesso sembrerebbe essere finito nell’occhio del ciclone e dall’Inghilterra arriva una notizia clamorosa sul futuro dell’allenatore. Allenatore Juve: Paratici pensa a Pochettino in caso di addio di Sarri Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal “Daily Telegraph” Mauricio Pochettino sarebbe il primo nome sul taccuino di Paratici in caso di un ipotetico addio di Sarri. L’ex tecnico del Tottenham, d’altra parte, non vedrebbe di malocchio una nuova ... Leggi su juvedipendenza

