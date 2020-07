Rimborso Irpef 2020: comunicazione Iban Agenzia Entrate. Il modello pdf (Di giovedì 16 luglio 2020) Rimborso Irpef 2020: comunicazione Iban Agenzia Entrate. Il modello pdf L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il modello in pdf per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali per le persone fisiche. Con questo modello le persone fisiche hanno la possibilità di richiedere l’accredito dei rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione sul proprio conto corrente bancario o postale. Questa modalità di pagamento permette di evitare conveniente e velocizzare l’erogazione del Rimborso. Rimborso Irpef: come chiedere l’accredito Di seguito le ... Leggi su termometropolitico

