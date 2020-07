Nubifragio a Palermo, Roy Paci dopo l’attacco di Salvini: «Miserabile sciacallo, le nostre lacrime siano per lei gocce di tortura cinese» (Di giovedì 16 luglio 2020) dopo la bomba d’acqua che ha colpito Palermo nella serata di ieri, ancora prima che fosse confermata la notizia o meno dei decessi, sui social era già esplosa la polemica. Su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini ha attaccato la città e il suo primo cittadino: «A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua». July 15, 2020 A commentare a stretto giro le parole del leader della Lega è stato il trombettista e cantante siciliano Roy Paci che sotto al suo post Twitter ha scritto: «Ho sempre ritenuto superfluo commentare qualsiasi suo post ma di fronte alla morte di due miei concittadini per questa immane tragedia le dico semplicemente una ... Leggi su open.online

fanpage : Anche davanti a 2 morti per il nubifragio a #Palermo Salvini fa propaganda contro i migranti - MediasetTgcom24 : Violento nubifragio si abbatte su Palermo: gente nuota in strada #Palermo - poliziadistato : #15luglio a #Palermo in soccorso dei cittadini durante #nubifragio In questi scatti il nostro #essercisempre - medicojunghiano : RT @EmmeReports: Nubifragio Palermo, Legambiente: 'Servono piani territoriali di adattamento ai cambiamenti climatici' - TgrRai : RT @TgrSicilia: #Palermo dopo il #nubifragio. Tecnici al lavoro per prosciugare i sottopassi di viale Regione Siciliana. Danni alle auto. N… -