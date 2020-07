Nba, Washington Wizards a Disney World preview: occhi su Hachimura (Di giovedì 16 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Servirebbe la tempesta perfetta ai Wizards per sperare che la parentesi di Disney World si prolunghi anche dopo Ferragosto. I playoff paiono un miraggio più da Sahara che da Florida. Più per demeriti ...Elena Delle Donne, dei Washington Mystics e Mvp dell'ultima stagione di Wnba (l'Nba femminile), ha chiesto di rinunciare alla prossima stagione per timore del Covid-19, visti i suoi problemi di salute ...