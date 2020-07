Maxi sequestro di droga a Torino: fermati con 55 kg di stupefacenti (Di giovedì 16 luglio 2020) sequestro droga Torino – Due ragazzi poco più che ventenni sono stati fermati nel capoluogo piemontese. Erano in possesso di 55 kg di droga, di cui 44 di marijuana. Un valore complessivo che superava i 100 mila euro, 55 kg totali di droga di cui solo 44 di marijuana. Sono i dati del Maxi sequestro compiuto a Torino dove due ragazzi, 20 e 21 anni, sono stati fermati dalle forze dell’ordine in possesso del carico illecito. I due, di origini albanesi, avevano preso a noleggio una macchina e stavano trasportando la droga a Torino, dove poi sarebbe stata smistata e venduta tra i giovani della movida. Con la riapertura dei locali dopo il lockdown è ripartito ... Leggi su bloglive

Akinato72444362 : RT @VeritaMaat: Piazzano sdraio e ombrelloni e si “impossessano” di una parte di spiaggia libera, scatta il sequestro - Simo07827689 : RT @VeritaMaat: Piazzano sdraio e ombrelloni e si “impossessano” di una parte di spiaggia libera, scatta il sequestro - tvoggi : MAXI SEQUESTRO DI MASCHERINE CHIURURGICHE AL PORTO DI SALERNO I funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle… - marino29b : RT @VeritaMaat: Piazzano sdraio e ombrelloni e si “impossessano” di una parte di spiaggia libera, scatta il sequestro - paolorm2012 : Bagheria, maxi sequestro di acciughe, calamari, gamberi e sarde -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi sequestro

Vesuvio Live

Maxi frode fiscale da 17 milioni, due imprenditori nei guai. Sequestrati appartamenti di pregio a Milano, quote e conti correnti. L’operazione è stata messa a segno dalla Guardia di finanza di Civitan ...È la terza piantagione di cannabis scoperta in poco più di due settimane dai carabinieri della Compagnia di Cerignola, quella individuata in contrada Moschella a Cerignola. Due cerignolani, M.P., 57en ...