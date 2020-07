Internet, gli assistenti vocali di Amazon e Google sotto la lente della commissione UE (Di giovedì 16 luglio 2020) La commissione Europea ha avviato un’indagine antitrust sulla concorrenza nel settore dell’Internet delle cose (IoT, Internet of Things) per i prodotti e i servizi destinati ai consumatori nell’Unione Europea. L’indagine, spiega una nota dell’Ue, si concentrerà su prodotti e servizi collegati alla rete che possono essere controllati a distanza, ad esempio tramite un assistente vocale o un dispositivo mobile. Questi includono elettrodomestici smart come lavatrici, televisori, sistemi di illuminazione, frigoriferi che possono collegarsi alla rete ed essere da qui gestiti oltre agli assistenti vocali come Alexa di Amzon o Google Home e ai dispositivi indossabili come orologi connessi alla rete. Questa nuova frontiera dell’universo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Questa nuova frontiera dell’universo internet è destinata a subire una potente accelerazione ... quindi dobbiamo assicurarci che gli operatori del mercato non stiano usando il loro controllo su tali ...

Ue, antitrust avvia indagine sull'uso dei dati degli assistenti vocali

L'antitrust Ue ha avviato un'indagine nel settore dell'Internet delle cose. Al centro dell'inchiesta prodotti e servizi per i consumatori che sono connessi alla rete e possono essere controllati a ...

