In Catalogna crescono i contagi, è sicuro giocare lì Barcellona-Napoli? (Di giovedì 16 luglio 2020) Cominciamo dalla cronaca, dai dati. E i numeri dicono che in Catalogna in questi giorni è allarme per la recrudescenza dell’emergenza coronavirus. Ieri ci sono stati oltre 900 contagi e oggi il numero è salito a 1.293. La maggior parte dei quali sono a Barcellona e nella sua area metropolitana. In otto comuni è stato nuovamente dichiarato il lockdown. Non c’è alcuna speculazione in questi numeri. È cronaca. Così come sono cronaca le dichiarazioni del ministero dello sport spagnolo che ha detto no alla riapertura degli stadi: Non vedo probabile una riapertura degli stadi al pubblico, vista la situazione in cui ci troviamo. Abbiamo alcuni nuovi focolai di infezione e, sebbene fortunatamente siamo stati in grado di controllarli, non vedo ancora probabile un rientro dei tifosi negli ... Leggi su ilnapolista

Da Tangeri a Melbourne passando per la Catalogna e Manila: dopo una nuova impennata di contagi da Covid-19, diversi Paesi hanno deciso di richiudere intere zone, bloccando i confini e reintroducendo m ...

Dopo l'Australia, con la zona di Melbourne di nuovo in lockdown, è la Spagna il paese che, per primo in Europa Occidentale, ricorre a nuove misure di contenimento. Nella corsa per tenere il passo con ...

Da Tangeri a Melbourne passando per la Catalogna e Manila: dopo una nuova impennata di contagi da Covid-19, diversi Paesi hanno deciso di richiudere intere zone, bloccando i confini e reintroducendo m ...