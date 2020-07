FORMAZIONI Spal Inter: out Lukaku, Eriksen e Ranocchia dal 1′ (Di giovedì 16 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Spal Inter Ecco gli schieramenti ufficiali di Spal-Inter, match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/2020. Spal (4-4-2): Letica, Sala, Vicari, Bonifazi, Reca; Murgia, Valdifiori, Dabo,Strefezza; Cerri, Petagna. Inter (3-4-1-2): Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

