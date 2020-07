Fonseca: «Dobbiamo chiudere le partite» – VIDEO (Di giovedì 16 luglio 2020) Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Hellas Verona: le sue parole Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole sul match dell’Olimpico. «Abbiamo fatto una partita concreta, abbiamo avuto molte situazioni di contropiede per fare il terzo o quarto gol e chiudere la partita. Non Dobbiamo sbagliare così tanto, l’importante è creare. Era fondamentale fare il terzo per vivere meglio la partita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

MileTrecarichi : @Monica_7023 A sto punto se dobbiamo fare figure di merda pretendo Fonseca che almeno è bono veramente ?????? a lui perdonerei tutto ?? - infoitsport : Roma-Verona, Fonseca: 'Dobbiamo continuare a giocare così' - CamillaSpinelli : RT @RomaRadio: I titoli della #RassegnaStampa ??? ?? Stasera Roma-Verona, Fonseca: “Dobbiamo essere concreti e concentrati” ?? Conferma per l… - RomaRadio : I titoli della #RassegnaStampa ??? ?? Stasera Roma-Verona, Fonseca: “Dobbiamo essere concreti e concentrati” ?? Confe… - infoitsport : Domani l'Hellas, Fonseca: 'Dobbiamo continuare così'. Ag. Pau Lopez: 'Vuole restare alla Roma'. E il rinnovo di Pel… -