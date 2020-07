Elezioni Usa 2020, Biden vola nei sondaggi (Di giovedì 16 luglio 2020) Il prossimo 3 novembre negli Stati Uniti si terranno le presidenziali, uno degli eventi elettorali più attesi dell’anno. Joe Biden, il candidato democratico in corsa per la Casa Bianca, vola nei sondaggi. Il presidente in carica Donald Trump, per accorciare il divario e coronare il sogno del secondo mandato, dovrà in questi tre mesi spingere il piede sull’acceleratore. Per invertire il trend negativo ha messo in panchina Brad Parscale, il ‘guru’ che lo fece vincere nel 2016. Al suo posto è subentrato il consulente Bill Stepien, già in prima linea nella campagna di Bush del 2004. La causa? Il flop del comizio di Tulsa, in Oklahoma, dove il tycoon non è riuscito a riempire i 19mila posti del Bok Center, il palazzetto che ha ospitato l’evento. Riuscirà Bill a far ... Leggi su italiasera

