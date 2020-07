“È colpa sua”. Belen e Stefano De Martino, Alba Parietti ‘sa’. E fioccano accuse pesantissime. Ah! (Di giovedì 16 luglio 2020) Non le manda di certo a dire una come Alba Parietti. E per tenere fede al proprio credo, lo ha fatto anche sul rumoroso naufragio sentimentale consumatosi nelle scorse settimane tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Lungo le colonne del magazine Chi, la 59enne torinese ha così detto la sua, sostenendo che la modella argentina le ricorda la sua relazione con Christofer Lambert, perché “lei è colpevole a prescindere”. Secondo Alba, Belen sarebbe una donna “angosciata” che “non è felice”, nonostante “cerchi di far credere il contrario”. Ma non ha finito perché ha detto anche: “Mi fa tenerezza”, che ha aggiunto che a De Martino la rottura “garantisce un ... Leggi su caffeinamagazine

amnestyitalia : 'Se l'è cercata, guarda com'era vestita' 'Se avesse voluto, avrebbe potuto evitarlo!' 'Era ubriaca, quindi è anche… - traimieipassi : @Goldrake1810 adesso è tutta colpa sua, se dovesse alzare quella coppa lì, i meriti andrebbero solo alla squadra. un classico proprio - heart_ache1926 : @fran_rkid La cosa che mi fa troppo ridere: quando c'era Barzellotti se perdevamo era colpa dei giocatori Con Gattu… - frances18008072 : RT @RadioSportiva: ??? Emanuele #Gamba: #Sarri? Alla Juve non ha potuto fare il lavoro che sa fare, questa è una sua colpa e una sua giustif… - DanyGue4 : @ColpogobboYtube La si può guardare in due modi. O è colpa della società a non aver smantellato una squadra fenome… -

Ultime Notizie dalla rete : colpa sua” Ilaria Cucchi: «L’offesa alla mia famiglia archiviata, mano libera agli haters» Corriere della Sera