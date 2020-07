De Zerbi: "Un onore essere al Sassuolo. Europa? Ci proviamo" (Di giovedì 16 luglio 2020) Sassuolo - " Sono orgoglioso di essere l'allenatore del Sassuolo, per di più nell'anno del centenario ". Così Roberto De Zerbi , a Sky Sport 24 , nel giorno in cui il club neroverde festeggia il 100° ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : De Zerbi: 'Un onore essere al #Sassuolo. Europa? Ci proviamo': Il tecnico a margine del centenario neroverde: 'Senz… - PilloleCalcio : @RisorgINT Però raga che fastidio vedere sti tweet. Soprattutto nei confronti di un allenatore come de zerbi. E ogg… - stebillo : RT @EnzoQuareEQ7: -E chi vorresti al posto di Conte? -De Zerbi! Non ho altre domande vostro onore - EnzoQuareEQ7 : -E chi vorresti al posto di Conte? -De Zerbi! Non ho altre domande vostro onore -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi onore De Zerbi: "Un onore essere al Sassuolo. Europa? Ci proviamo" Corriere dello Sport De Zerbi: "Un onore essere al Sassuolo. Europa? Ci proviamo"

SASSUOLO - "Sono orgoglioso di essere l'allenatore del Sassuolo, per di più nell'anno del centenario". Così Roberto De Zerbi, a Sky Sport 24, nel giorno in cui il club neroverde festeggia il 100° comp ...

Cuore tifoso Juventus: contro la Lazio adesso servono i tre punti, senza se senza ma! - Sportmediaset

Aver affrontato in sequenza le squadre più in forma del torneo (Milan, Atalanta e Sassuolo) non giustifica un simile rendimento così negativo a livello difensivo. Onore al Sassuolo, davvero ben messo ...

SASSUOLO - "Sono orgoglioso di essere l'allenatore del Sassuolo, per di più nell'anno del centenario". Così Roberto De Zerbi, a Sky Sport 24, nel giorno in cui il club neroverde festeggia il 100° comp ...Aver affrontato in sequenza le squadre più in forma del torneo (Milan, Atalanta e Sassuolo) non giustifica un simile rendimento così negativo a livello difensivo. Onore al Sassuolo, davvero ben messo ...