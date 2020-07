Caldoro ko sui social: fa la “classifica” del virus ma non in base alla popolazione (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoScivolone social per Stefano Caldoro. Il candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra, attacca il presidente uscente, Vincenzo De Luca, facendo la conta dei morti e dei contagiati da coronavirus in Campania rispetto ad altre regioni. “Perché”, scrive Caldoro, “il mio successore non si confronta mai con le Regioni del Sud governate dal centrodestra che hanno avuto meno vittime e contagiati di Coronavirus rispetto alla Campania?”. Caldoro allega una tabella con i casi totali: 5.016 in Campania, 3.514 in Sicilia,1.390 in Sardegna, 1.237 in Calabria. Caldoro (o meglio il suo staff social), dimentica che ... Leggi su anteprima24

