Caldoro a De Luca: "Lasciamo fuori Dio dalle elezioni". E Salvini e i suoi rosari? (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto"Lasciamo fuori Dio dalla campagna elettorale! Non si governa con le battute specie quelle di cattivo gusto. In tarda età, l'ex comunista riscopre Dio, ma solo per usarlo a scopi elettorali". Lo afferma in una nota Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Campania. Caldoro si riferisce, evidentemente, alla battuta di De Luca su Zingaretti: "E' andato a fare un brindisi, ma Dio c'è e ha preso il Covid". Battuta magari fuori luogo, di cattivo gusto, ma Caldoro è evidentemente vittima dei suoi strateghi della comunicazione. Non crediamo sia possibile, infatti, che un politico navigato come lui, esperto, ...

