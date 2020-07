Addio capelli neri: Demi Moore diventa bionda sul set (ed è irriconoscibile) (Di giovedì 16 luglio 2020) Addio capelli scuri: per la prima volta Demi Moore debutta con un caschetto biondo platino. L’attrice ha presentato ai fan su Instagram il personaggio che interpreterà per la nuova serie tv americana “Brave New World” e il suo look è quanto di più distante da quelli normalmente esibiti dalla Moore nei film. Visualizza questo post su InstagramMeet Linda. #BraveNewWorld is streaming now on @peacocktv!Un post condiviso da Demi Moore (@DemiMoore) in data: 15 Lug 2020 alle ore 10:29 PDT “Non credevo fosse Demi quando ho visto la foto”, commenta un utente. Se molti la definiscono, come al solito, bellissima, c’è chi non sembra apprezzare il ... Leggi su huffingtonpost

Gli utenti in rete: "Non l'avevo riconosciuta" Addio capelli scuri: per la prima volta Demi Moore debutta con un caschetto biondo platino. L’attrice ha presentato ai fan su Instagram il personaggio ...

