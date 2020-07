Udinese-Lazio, ore 21.45: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 15 luglio 2020) Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All.Gotti. Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All.Inzaghi. Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Leggi su 90min

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: AC Milan vs. Parma 8.30pm Bologna vs. Napoli 8.30pm Sampdoria vs. Cagliari 8.30pm AS… - lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - iam_serfrankie : RT @NairaBET: Coming Up: Arsenal vs Liverpool???? Sassuolo vs Juventus???? Lecce vs Fiorentina???? Udinese vs Lazio???? Roma vs Verona???? FC Porto… - SoyCalcio_ : #SerieA I ONCES #UdineseLazio #UDINESE I Musso - Becao, De Maio, Nuytinck - Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Pa… -