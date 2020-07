Taranto, 20 operatrici del call center Tim lavorano «ammassate in un garage per 3 euro l’ora»: «Schiave del bisogno» (Di mercoledì 15 luglio 2020) La storia che viene da Crispiano, Comune di 13mila abitanti in provincia di Taranto, fa rabbrividire. Venti lavoratrici – secondo il racconto di Andrea Lumino, segretario generale di Slc Cgil Taranto – lavorano «chiuse in un piccolissimo garage per 4,50 euro lordi l’ora», anziché «7,85 come previsto dall’accordo vigente». 3 o 400 euro al mese la posta in gioco: «Sono le Schiave del bisogno, costrette a stare lì dentro per 4-6 ore al giorno, senza mascherina e in un ambiente che non rispetta di certo le condizioni di sicurezza imposte dal governo per contenere la pandemia da Coronavirus. Tutte ammassate per avanzare proposte di abbonamento ai clienti Tim», aggiunge ... Leggi su open.online

