Sconcerti: Lo scudetto della Juve quest’anno è lo scudetto di Cristiano Ronaldo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Quello della Juve di quest’anno sarà lo scudetto di Cristiano Ronaldo, ad affermarlo Mario Sconcerti a Calciomercato.com, che sottolinea quando il campione portoghese sia stato molto più decisivo quest’anno di un anno fa. E’ stato il vero grande solista di una Juve che non è mai riuscita a diventare squadra fino in fondo. E Ronaldo per questo compito è perfetto. Questo è il ruolo che più gli riesce, quello del solista. Se l’anno scorso aveva una media gol di 0,67 gol a partita con 21 reti in 31 partite Quest’anno che c’è meno Juventus c’era bisogno di più Ronaldo e puntualmente Ronaldo ... Leggi su ilnapolista

Sconcerti: "C'è meno Juve, ma più Ronaldo. Questo sarà lo scudetto di CR7"

