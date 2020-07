Rimini: medico ubriaco si scontra in monopattino contro un’ambulanza (Di mercoledì 15 luglio 2020) Rimini: medico ubriaco si scontra in monopattino contro un’ambulanza Un medico, risultato ubriaco dopo il test alcolemico, si scontro in monopattino contro un’ambulanza, fortunatamente senza conseguenze: la surreale vicenda è avvenuta a Rimini nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio. Secondo quanto ricostruito, l’incidente si è verificato intorno all’una e trenta quando un’autoambulanza è giunta all’altezza di piazzale Kennedy per soccorrere un ragazzo caduto sull’asfalto dopo un incidente con il suo monopattino. Mentre il giovane veniva medicato, un altro conducente di un monopattino ... Leggi su tpi

