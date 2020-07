Retroscena Lazio: ecco tutti i dubbi di Lotito (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lotito ieri è apparso al centro sportivo di Formello in pieno pomeriggio, ha appena fatto in tempo a salutare i giocatori e lo staff in partenza per l'aeroporto di Fiumicino . Sono stati esclusi ... Leggi su corrieredellosport

Lotito ieri è apparso al centro sportivo di Formello in pieno pomeriggio, ha appena fatto in tempo a salutare i giocatori e lo staff in partenza per l’aeroporto di Fiumicino. Sono stati esclusi discor ...

La Lazio continua a spingere per Kumbulla e nelle ultime ore è spuntato anche un retroscena curiosa che potrebbe confermare come si stia andando verso la chiusura di questa trattativa. I rapporti fra ...

