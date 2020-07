Palazzo D’Apice, ecco il bando per l’affidamento delle progettazioni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBonea (Bn) – Il Comune di Bonea ha posto in essere bando per l’affidamento delle attività professionali di realizzazione della progettazione definitiva, di quella esecutiva e del coordinamento per la sicurezza relativamente all’intervento di “Adeguamento sismico e messa in sicurezza dell’edificio Fondazione Carmine D’Apice”. La somma utile a finanziare le attività professionali sono state colte presso le sedi governative. Il finanziamento dei servizi di architettura e di ingegneria di cui al bando, nel dettaglio, è stato disposto, in data 18 novembre 2019, con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’importo complessivo di 208.210 ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo D’Apice Bologna, inaugurata l'esposizione del Polittico Griffoni L'ape musicale