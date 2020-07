MotoGp, Meregalli: "Rossi avrà una moto ufficiale se dovesse continuare" (Di mercoledì 15 luglio 2020) JEREZ - " Se Valentino Rossi decide di continuare avrà a disposizione la moto ufficiale. Conoscendolo andrà avanti ma dipenderà da lui ". Il Team Director della Yamaha, Maio Meregalli, è molto diretto ... Leggi su corrieredellosport

Conoscendolo andrà avanti ma dipenderà da lui". Il Team Director della Yamaha, Maio Meregalli, è molto diretto in merito a quello che potrebbe essere il futuro del Dottore al termine della stagione ...Domenica si corre a Jerez il Gran Premio di Spagna, primo della stagione: ecco come ci si sta avvicinando Valentino Rossi. Dopo una lunghissima attesa, la MotoGP si prepara a tornare in pista. E tra i ...