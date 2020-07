Microsoft Flight Simulator: l’edizione retail per PC arriverà in Europa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Microsoft Flight Simulator, l’atteso Simulatore di volo sviluppato da Asobo Studio, avrà un’edizione retail per PC, anche se al momento solo in Europa Microsoft Flight Simulator si prepara ad atterrare in Europa con un’edizione retail decisamente vecchio stile. La versione fisica del Simulatore di volo sviluppato da Asobo Studio, attualmente, non è prevista negli altri continenti. Probabilmente arriveranno altre dichiarazioni da parte dell’azienda di Redmond nei prossimi giorni. Microsoft Flight Simulator arriverà in Europa un’edizione retail completa ... Leggi su tuttotek

Dopo che nei giorni scorsi Asobo Studio e Microsoft hanno finalmente annunciato la data di uscita di Microsoft Flight Simulator, oggi siamo venuti a conoscenza che l'attesissimo simulatore di volo arr ...

