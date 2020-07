Frode fiscale, sequestrati quasi 4 milioni ad una società cantieristica navale (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, sotto il coordinamento della Procura partenopea, ha eseguito, tra le province di Napoli, Venezia e Ravenna, un sequestro preventivo di beni del valore di 3,8 milioni di euro disposto dal gip del Tribunale di Napoli e perquisizioni a carico di una società e di persone coinvolte in un complesso sistema di Frode fiscale. Agli indagati vengono contestati i reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la compensazione di crediti inesistenti, sia formati grazie alle false fatturazioni, sia prodotti da contratti di cessione di crediti fittiziamente costituiti da varie società cartiere, tutti utilizzati per compensare l’Iva e i ... Leggi su anteprima24

