Doppia preferenza di genere, in Parlamento la proposta di Del Basso De Caro (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIntrodurre nella legge elettorale per l’elezione del Parlamento la «Doppia preferenza», con alternanza di genere, uniformando il sistema a quello già vigente per le elezioni comunali, regionali e europee. È l’emendamento depositato presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera, dov’è in corso la discussione sulle modifiche alla legge per l’elezione del Parlamento, dai deputati Umberto Del Basso De Caro (PD), Federico Conte (Leu) e Enza Bruno Bossio (PD). «Con la Doppia preferenza di genere comincia una grande battaglia di libertà – dichiara il deputato Umberto Del Basso De ... Leggi su anteprima24

La Fondazione Marisa Bellisario auspica approvazione della legge sulla doppia preferenza di genere in occasione delle prossime elezioni regionali La Fondazione Marisa Bellisario auspica approvazione d ...

Non solo la maggioranza si spacca, ma l’opposizione si ricompatta: la legge elettorale rinviata ‘a settembre’

All’apparenza, non è successo nulla. Anzi, meno di nulla. Uno stringato comunicato, a stento ripreso dalle agenzie di stampa, avvertiva, ieri pomeriggio, che “slitta” il timing della riforma della leg ...

La Fondazione Marisa Bellisario auspica approvazione della legge sulla doppia preferenza di genere in occasione delle prossime elezioni regionali La Fondazione Marisa Bellisario auspica approvazione d ...