DIRETTA STREAMING – Sassuolo – Juventus – Risultato LIVE | Gol e Highlights

Partita interessante tra due squadre in ripresa, seppure con obiettivi totalmente diversi, ovvero Sassuolo e Juventus, sfida che andrà in scena alle ore 21.45 mercoledi 15 luglio. Come stanno le squadre Grande condizione per il Sassuolo di De Zerbi che viene da molti risultati utili consecutivi, in ultimo 4 successi che hanno trascinato i neroverdi fino all'8 posto in classifica, e una certa prolificità offensiva. La Juventus capolista è sta cercando di riprendersi dopo le sofferte partite contro Milan, dove è arrivata una sconfitta in rimonta, e in casa contro l'Atalanta, gara rimontata grazie a due rigori di Ronaldo. Bianconeri stabilmente 1° con 6 punti di margine proprio sugli orobici.

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA STREAMING Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming Goal.com SERIE A - Milan-Parma 3-1, vittoria in rimonta per i rossoneri

Il Milan ha battuto 3-1 il Parma a San Siro agganciando il Napoli al sesto posto in Serie A. Seconda vittoria interna in rimonta consecutiva per i rossoneri che dopo essere andati sotto al 44° per il ...

Diretta Sassuolo-Juve ore 21.45: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

REGGIO EMILIA - Dopo il ko contro il Milan e il pareggio interno contro l'Atalanta, la Juve di Maurizio Sarri cerca i tre punti nella sfida delle 21.45 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Di fronte, ...

