Diffidati Bologna-Napoli, i giocatori a rischio squalifica per Gattuso (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Napoli affronta il Bologna al Dall’Ara nella trentatreesima giornata della Serie A 2019/2020 e Gennaro Gattuso dovrà fare i conti anche con i giocatori Diffidati, che in caso di ammonizione salterebbero automaticamente per squalifica Napoli-Udinese. I Diffidati tra i partenopei sono quattro: Di Lorenzo, Zielisnki, Milik e Mertens. Per quanto riguarda invece il Bologna i Diffidati sono Palacio, Dijks e Medel. I giocatori di Mihajlovic in caso di squalifica salterebbero la sfida con il Milan a San Siro. Leggi su sportface

