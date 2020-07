Di Maio spiega gli incontri con Draghi, Letta e Mion (Di mercoledì 15 luglio 2020) AGI - "Come prima cosa voglio dire che confermo gli incontri che ho avuto e personalmente da Ministro degli Esteri credo proprio che ne avrò tanti altri" anche perché "sia con Mario Draghi, sia con Gianni Letta non ci eravamo mai incontrati prima e il tutto rientra in un sano e tradizionale spirito dialogante". Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio prende carta e penna e scrive a Il Fatto Quotidiano e, nella fattispecie, al direttore Marco Travaglio in merito agli incontri avuto con l'ex presidente della Bce; il braccio destro di Silvio Berlusconi e il manager di Autostrade Gianni Mion. Di Maio ci tiene a precisare: "Da quando sono Ministro ho sempre tenuto un contatto diretto con membri di maggioranza e opposizione, come ho sempre tenuto incontri ... Leggi su agi

