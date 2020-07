Cassa integrazione fino a fine anno e proroga del divieto di licenziamento (Di mercoledì 15 luglio 2020) In vista del decreto di agosto il Governo vuole approvare in tempi brevi la proroga della Cassa integrazione Covid di altre 18 settimane, la proroga del divieto di licenziamento (attualmente in scadenza il 17 agosto) e la deroga sui contratti a termine. Cassa integrazione, proroga fino a fine anno La proposta del Governo è prolungare la Cassa integrazione di emergenza fino alla fine dell’anno per consentire alle aziende che si trovano in seria difficoltà di avere una copertura a carico dello Stato che eviti i licenziamenti. Sarebbero ulteriori 18 settimane di ammortizzatori ... Leggi su quifinanza

